Müncheni Bayern sõlmis lepingu Hollandi keskkaitsjaga

Müncheni Bayern sõlmis Hollandi kaitsja Matthijs de Ligtiga viieaastase lepingu, mille väärtus on 80 miljonit eurot.

Tasu võrdub Bayerni üleminekurekordiga, mis maksti 2019. aastal Madridi Atletico kaitsja Lucas Hernandeze eest.

22-aastane de Ligt liitus Juventusega Ajaxist viieaastase lepinguga 2019. aasta juulis ja veetis kolm hooaega Serie A meistriga.

"Mul on väga hea meel, et saan selle suurepärase klubi mängijaks," ütles de Ligt.

"FC Bayern on üks edukamaid klubisid Saksamaal, üks edukamaid klubisid Euroopas ja maailmas," lisas de Ligt.

"Tundsin spordi juhtkonna, treeneri ja juhatuse siirast tunnustust algusest peale, mis mind veenis. Lisaks on tegu hiilgavalt juhitud ja suurte eesmärkidega klubiga. Mul on väga hea meel, et saan nüüd osaks FC Bayerni loost," sõnas de Ligt.

De Ligt võitis Juventuses 117 kohtumisega ühe Serie A tiitli ja ühe Itaalia karika.

Temast sai teine ​​Hollandi koondislane, kes liitus sel suvel Bayerniga pärast poolkaitsjat Ryan Gravenberchi.

Bayern on ostnud ka Sadio Mane'i Liverpoolist ja paremkaitsja Noussair Mazraoui Ajaxist, samas kui ründaja Robert Lewandowski on valmis liituma Barcelonaga.