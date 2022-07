Dorbek jätkab Kalev/Cramoga

BC Kalevi noortesüsteemist tuule tiibadesse saanud Dorbek tegi Meistriliiga debüüdi hooajal 2008/09 Kuremaa SK meeskonnas ning on esindanud oma karjääri jooksul lisaks BC Kalev/Cramo ja Kuremaa SK meeskonnale ka Rakvere Tarvast ja Raplat, vahendab Cramo koduleht.

"Mul on hea meel jätkata Kalev/Cramos, kus uueks peatreeneriks on Heiko Rannula. Oleme nüüd paar aastat koondises ka kokku puutunud ning ootan väga temaga koostööd," sõnas Dorbek uue hooaja eel ning lisas: "Võrreldes eelmise aastaga ootavad võistkonda ees päris suured muutused. Uus treener, palju uusi mängijaid ning pole kõrgetasemelist VTB Ühisliigat, mistõttu saab tulema huvitav hooaeg. Eesmärgid on meeskonnal samad nagu alati – võita kõik mis annab."

Peatreener Heiko Rannula ootab koostööd Martiniga, sest tema silmis on tegemist väga kindla mängumehega. "Tahtsin meeskonda kogemust ja karakterit ning seda Martinil jagub. Ta on võimeline kõrget tempot taluma ning treeningutel on ta suurepärane eeskuju meie noorematele mängijatele. Näen, et meil on võimalik Martini enesekindlust tõsta ning läbi selle aidata tal leida stabiilsus läbi hooaja," sõnas peatreener.

Martin on BC Kalev/Cramo ridades võitnud viis Eesti meistritiitlit, neli Eesti karikat ning Eesti-Läti Ühisliiga tiitli.

Lisaks Dorbekule kuuluvad BC Kalev/Cramo võistkonda tuleval hooajal Artur Konontšuk, Hugo Toom, Kristjan Kitsing, Oleksandr Kovliar, Tanel Kurbas ja Taavi Jurkatamm.