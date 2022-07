Pahv: ilma linnavalitsuse toeta poleks seda varianti tekkinud

Pahvi sõnul poleks üldse varianti meistriliigasse pääseda tekkinudki ilma linnavalitsuse suure toeta.

"No me mõtlemiseks väga palju aega ei võtnud. Hakkasime tegutsema kohe, et saaks selle asja kokku, aga see otsuse tegemine või selle asja kokku saamine on väikses kohas paganama raske. Kui linnavalitsuse tuge poleks nii suurt taha tulnud, siis seda varianti poleks tekkinud. Siin on väga palju väiksemaid ettevõtteid, kes selle ideega hästi kaasa tulnud. On tulnud toetajaid otsida ka Tallinnast," sõnas Keila peatreener Peep Pahv.

Peatreener tahab näha sellist meeskonda, kes mängib kiiret korvpalli, mis tugineks noortele. Esialgu medaleid jahtima ei minda, kuid loodetavasti on võistkond heaks hüppelauaks noortele korvpalluritele.

"Tahaksin näha siukest võistkonda, mis mängib head noortele omast kiiret korvpalli, mis tugineb oma noortele, kellele on siis juurde võetud piisavalt heal tasemel leegionärid või siis Eesti mehed, et seda taset hoida. Selge on see, et ainult oma mängijatega ei ole võimalik seda teha, peab juurde vaatama neid. Ma ei saa öelda, et lähme siin kohe medaleid võitma. Kõigepealt see peab olema hüppelauavõistkond ka oma noortele. Kui me siin mängime juba hästi, siis leiame loodetavasti noortele tee ka välismaale," ütles Pahv pressikonverentsil.

Lisaks eestlastele plaanitakse tiimi värvata ka mõned võõrleegionärid.

"Plaanime 14 mängijat võtta nimekirja, kellest pooled on enda poisid, kes on esiliigas olnud ja seda võistkonda vedanud. Need on ühe aastakäigu noored, kellega tulime alt üles. Osad on ka meistriliigas käinud ja tagasi tulnud. Teine pool on siuke kolm leegionäri võib-olla ja kolm-neli eestlast. Eestlaste peale käib kõige kõvem rebimine - see on tihe konkurents. Arvan, et seoses meie tulekuga tuleb lähiaastatel suur hulk noori mängijaid turule. See ma arvan, et on Eesti korvpallile kõva kasu," kommenteeris Pahv.

Tulemuse kõrval peab Pahv oluliseks ka mängupilti ja tahtejõudu. Lisaks loodab ta, et fännid toetavad neid ka halvematel päevadel.

"Ma olen mõelnud, et ideaalis, kui me räägime Eesti-Läti liigast, siis kui me kümnenda koha piiri peale mängime, on juba hästi mängitud. Tulemusest tähtsam on mängupilt ja tahtmine. Tahaks näha, et publikut on jätkuvalt palju ja tulevad toetavad ka siis, kui meeskond saab ka kaotusi ja pole kõige kergemad päevad," sõnas Pahv.

"Tegime asju esiliigas samamoodi nagu teevad meistriliiga võistkonnad. Nii kosmiline muutus ei ole. Natukene hirmutav on see, et ühel päeval siin Keila saalis on Riia VEF-id või Kalev/Cramo. Sel juhul tuleb võib-olla väike võdin sisse. Samas, kui ma mõtlen, et Tarvas ja Läti ülikool peaksid olema samasugused võistkonnad nagu meie ja mis seal ikka, mängime kossu," ütles Pahv.