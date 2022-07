Ukraina klubi nõuab FIFA-lt 50 miljoni euro suuruses kahjuraha

Nimelt teatas FIFA juunis, et sõja puhkemise tõttu Ukrainas võivad Ukraina klubides olevad välismängijad ning -treenerid oma lepingud peatada kuni järgmise aasta juunini.

13-kordsed Ukraina meistrid usuvad aga, et nad oleksid saanud välismängijate müügiga teenida ning seepärast kaotasid nad käivet. Seega pöördus klubi rahvusvahelise spordiarbitraaži kohtu poole.

Oma kirjas FIFA presidendile Gianni Infantinole ütles klubi, et nad kaotasid FIFA otsuse tõttu võimaluse müüa neli võõrmängijat kokku 50 miljoni euro eest.

Donetski klubi tegevjuht Sergei Palkin ütles The Athleticule, et FIFA otsuse tõtu ei eksisteeri enam ühist jalgpalliperet. "Kõik usuvad, et me oleme üks suur jalgpallipere. FIFA otsus seda aga ei näita. Me ei ole üks jalgpallipere, sest keegi ei hooli Ukraina klubidest. Sellest on väga kahju. FIFA ei hooli meist," ütles ta.

On June 21 a FIFA ruling announced that foreign players and coaches could suspend their employment contracts with Ukrainian clubs until June 30, 2023, unless a mutual agreement could be struck between a player or coach and their club by June 30 this year.https://t.co/ajWNi4iV9D