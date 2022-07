21-aastane inglane suundub viieks aastaks Tottenhami

"Ma toon klubisse elevust, oskust, kiirust. Ma tahan lihtsalt fännidele elamusi pakkuda ning hästi mängida," ütles Spence.

21-aastane inglane mängis eelmisel hooajal Nottingham Foresti eest ning aitas n neil kindlustada tõusmine Inglismaa kõrgliigasse.

It's official ✅



Welcome to Spurs, @DjedSpence! pic.twitter.com/Ivgqa02Jr9