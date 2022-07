Thiam ERR-ile: tihe konkurents aitas mul maksimaalselt pingutada

Viimane seitsmevõistluse ala oli 800 meetri jooks. Thiam teadis, et kulla võitmiseks tuleb jooksus Vetterit edestada umbes pooleteise sekundiga ja sellega sai belglanna hakkama, kui püstitas ajaga 2.13,00 uue isikliku rekordi.

"Praegu ma olen väga rõõmus ja tunnen kergendust. Võistlus oli raske ning väga tasavägine. Ma arvan, et tihe konkurents aitas mul endast maksimumi välja pigistada ning isikliku rekordi joosta," kommenteeris Thiam ERR-ile.

Thiam on õnnelik, et saab koju naasta kuldmedaliga, kuid erilist taktikat ta otsustavaks jooksuks välja ei mõelnud. "Mul ei olnud taktikat, sest ma ei näinud, mis mu selja taga toimus. Ma lihtsalt otsustasin joosta nii kiiresti kui saan. Ühtlasi nägin palju vaeva 800 m jooksul ning teadsin, et suudan kiire aja joosta," ütles Thiam.

"Kui sa annad endast parima, siis ei ole põhjust kahetsust tunda, vahet pole, mis juhtub," lisas kahekordne maailmameister lõpetuseks.