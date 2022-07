Alex Morgani penalti kindlustas USA naiskonnale koha 2024. aasta olümpial

Concacaf, mis koondab jalgpalliliite Põhja- ja Kesk-Ameerikas ning Kariibidel, korraldab omanimelist jalgpalli suurturniiri. Äsja lõppenud naiste turniir oli ka kvalifikatsiooniks 2024. aasta olümpiamängudeks.

Finaalmängus kohtusid USA ja Kanada naiskonnad ning mäng oli tasavägine. 79. minutil teenis USA penalti, mille koondise staarmängija Alex Morgan ka realiseeris. Sellega oli mäng otsustatud.

HOW COOL CAN YOU BE, @ALEXMORGAN13 ‍



pic.twitter.com/XCMXWaF8oh