Artti Aigro alustab suvist GP-sarja Poolas

Juba sel nädalavahetusel alustavad suusahüppajad suvist GP-sarja, kus on stardis ka Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro. Viiest osavõistlusest koosnev GP saab avalöögi Poolas Wisla K120 mäel, mis on novembris algaval maailmakarika hooajal samuti esimeseks võistluspaigaks.

Aigro sõnul ei lähe ta Poola kõige paremas vormis, kuna hooaja ettevalmistuse rõhk on talvel ja MM-il. "Kindlasti lähen andma endast maksimumi, et saada võrdlusmomenti maailma paremikuga ning saada tagasisidet hetkeseisundist," ütles Aigro.

Kolmandat hooaega koos Soome suusahüppekoondisega treeniva Aigro sõnul on tänavu tehtud võrreldes varasemaga muudatusi. Eelkõige ei ole kavas nii palju võistelda kui eelmisel hooajal.

"Käesoleva hooaja ettevalmistusperioodil on peamine rõhk treeningute kvaliteedil, varustuse ja jõu arendamisel ning hüpete arvu kasvatamisel. Käisime juuni alguses Planicas laagris ja suve teises pooles on samuti plaan sinna minna, kuid enam me ei ela seal nagu möödunud hooajal. Peamiselt paikneme Kuopios. Siin on hea kompleks ja oleme alustanud tihedat koostööd Kuopio Ülikooliga. Tunnen, et selline lähenemisviis annab talveks palju juurde. Seda enam, et juba varustuse poolelt astume suurtele koondistele sammu lähemale," ütles hetkel teist nädalat Soome koondise treeningkeskuses Kuopios harjutav 22-aastane Eesti suusahüppaja.

Varustuse arendamine on Aigro sõnul koondise peatreener Janne Väätäineni üks peamisi prioriteete. Lisaks on eestlasega koos treeniv Soome koondis võrreldes mullusega suurem. "Sportlasi on rohkem ja ka treenerite tiim on suurenenud, mis annab meile rohkem võimalusi tegeleda arendustööga. Kogu punt töötab eesmärgipäraselt ja kindla sooviga olla talvel heas hoos," selgitas Aigro.

Wisla GP-etapp toimub 22.-24. juulini ning lisaks meestele on võistlustules ka maailma parimad naissuusahüppajad. Võistlusi on võimalik jälgida Eurosport Playeri vahendusel.