Neuville ei usu, et suudab Rovanperät püüda

Thierry Neuville ei usu, et suudab sel hooajal autoralli MM-i tiitliheitluses liidrit Kalle Rovanperät püüda.

Hetkeseisuga vajab Neuville kolme etapivõitu, et Rovanperäst mööduda, kuid alles jäänud kuue etapi puhul tundub see ebatõenäoline.

Ühtlasi ei ole Neuville sel hooajal ühtegi etappi võitnud. Tema parim tulemus oli Rootsis, kui ta jäi teiseks.

"Tal on peaaegu topeltpunktid minuga võrreldes. Seega on minu eesmärk jõuda võimalikult paljudel etappidel pjedestaalile ning tuua koju võit vähemalt Belgia etapil," kommenteeris olukorda DirtFishile Neuville.

Ühtlasi lisas Neuville, et teda ei üllatanud, et Toyota oli Eestis kiireim, sest nii on olnud alati Eesti ja Soome etappidel.