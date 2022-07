Noorte EM-i hõbe Böttker: aastase arenguga olen väga rahul

Tallinna lennujaamas õnnitleti viit noort naismaadlejat, kes naasesid Zagrebist U-15 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel. Edukaim oli Pääsküla Kooli õpilane Lisette Böttker, kes võitis kehakaalus kuni 54 kilogrammi hõbemedali. Aasta varem tõi ta samalt tiitlivõistluselt koju pronksi.

"Aastase arenguga olen väga rahul, vahetasin kooli, tulin Tallinnasse elama, treeningud on teistsugusemad, treenerid vahetusid. Arvi Aavik on kogu aeg treener olnud," kommenteeris neiu ERR-ile.

Böttker alistas esimeses matšis kreeklanna, veerand- ja poolfinaalis sai eestlanna jagu Ukraina esinumbritest. Kümneaastaselt treeningutega alustanud medalivõitjat juhendab Arvi Aavik, kellel õpilase esituste kohta jagub vaid kiidusõnu.

"See on väga erakordne, et üks noor sportlane on suutnud kahevõitluse alal ja veel naistemaadluses tulla kaks aastat järjest Euroopas medali hulka," sõnas ta.

Finaalis pidi häid esitusi näidanud Böttker tunnistama Ungari maadleja Sophie Ritteri selget 12:1 paremust.

"Esimene kreeklasega oli hea matš, ukrainlastega ka. Aga ungarlasega polnud minu päev, läks nihu natuke. Kindlasti oleks saanud paremini finaalmatši teha," lausus Böttker.

Ehk arvad, et ta oli võidetav? "Mitte seda, aga kindlasti oleks saanud paremini teha, mitte 11 punktiga pähe saada."

Järgmisel aastal hakkab Böttker maadlema kadettide vanuseklassis ning siis lisanduvad võistluste nimekirja ka maailmameistrivõistlused.