Juventusest lahkunud Dybala leidis Itaaliast järgmise koduklubi

Väljaande sõnul läbis Dybala esmaspäeval arstliku ülevaatuse ja sõlmib peagi Romaga kolmeaastase lepingu. Väidetavalt on argentiinlase aastapalgaks kuus miljonit eurot. Dybala leping Torino Juventusega lõppes juuli alguses, mistõttu ei pea Roma ülemineku eest sentigi maksma.

Juventuse ridades tegi Dybala kaasa 293 kohtumises, lõi 115 väravat ja andis 45 väravasöötu. Dybalast saab Roma selle suve neljas täiendus, klubiga on juba liitunud väravavaht Mile Svilar, äärekaitsja Zeki Celik ja poolkaitsja Nemanja Matic.

Tõsisematel jalgpallifännidel tasub jälgida ka Hollandi koondislase ja Torino Juventuse kaitsja Matthijs de Ligti tegemisi. Itaalia ja Saksamaa meedia sõnul on hollandlane siirdumas Müncheni Bayernisse, väidetavalt maksab valitsev Saksamaa meister ülemineku eest 70 miljonit eurot.

…and here's Paulo Dybala just landed in Portugal to undergo medical tests then sign the contract as new AS Roma player. #ASRoma https://t.co/Ehy4ZYATwT