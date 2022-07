TÄNA OTSE | Kolm naist heitlevad seitsmevõistluses kuldmedali nimel

Viimaste alade eel on võistluse liider belglanna Nafissatou Thiam (4071 punkti), kes edestab avapäeva järel enda rekordigraafikut 15 punktiga. Teisel kohal olev Anouk Vetter kaotab kahekordsele olümpiavõitjale 61 punktiga, ameeriklanna Anna Hall jääb Thiamist 80 punkti kaugusele.

Kaugushüppes on Thiami isiklik tippmark 6,86 m, odaviskes aga 59,32 m. Tähelepanuväärne on asjaolu, et mõlemad tulemused on ka Belgia rahvusrekordid. Vetteri parim kaugushüpe tulemus on 6,49 m, kuid odaviskes on hollandlanna isiklik rekord Thiami tippmargist 49 cm parem (59,81 m).

Seitsmevõistluse viimane ala, 800 m jooks on kavas Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul kell 4.55.

Ajakava:

Kell 19.35 - kaugushüpe

Kell 20.55 - odavise, A-grupp

Kell 22.05 - odavise, B-grupp

Seitsmevõistluse esikümme pärast nelja ala:

1. Nafissatou Thiam (Belgia; 4071 punkti)

2. Anouk Vetter (Holland; 4010)

3. Anna Hall (USA; 3991)

4. Adrianna Sulek (Poola; 3982)

5. Noor Vidts (Belgia; 3921)

6. Katarina Johnson-Thompson (Suurbritannia; 3798)

7. Emma Oosterwegel (Holland; 3761)

8. Annik Kälin (Šveits; 3753)

9. Sophie Weissenberg (Saksamaa; 3692)

10. Claudia Conte (Hispaania; 3682)