Ajalugu teinud Janika Lõiv pälvis MK-etapil kuuenda koha

Esikoha pälvis maastikuratturite MK-sarja kuuendal etapil hollandlanna Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) ajaga 1:15.21. Teise koha sai austerlanna Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing; 1:16.18) ja kolmanda šveitslanna Ramona Forchini (JB Brunex Superior Factory Racing; 1:16.55). Lõiv finišeeris ajaga 1:17.18 ning pjedestaalist jäi teda lahutama vaid kaheksa sekundit.

"Jätsin ka sel korral Andorras reedese lühirajasõidu vahele, sest mu keha vajab hetkel natuke rohkem taastumist ja lisaks läheb kõrgmäestikus taastumine veel eriti aeglaseks," rääkis Lõiv võistluse järel. "Keskendusin pühapäevasele olümpiakrossi sõidule, et 100% valmis olla. Rada oli väga tolmune, väga tehniliste ja järskude laskumistega ning raskete avatud tõusudega, kus oli palju möödumisvõimalusi."

"Start ei õnnestunud kõige paremini, aga väga palju kohti ära ka ei andnud. Minu taktika oli algusest peale pigem tagasihoidlikumalt sõita, sest kõrgmäestikus on oht, et liiga kiire alguse puhul võib sõidu lõpp ära vajuda," jätkas Lõiv.

"Esimese ringi sõitsin umbes 20. koha kandis. Nägin palju kukkumisi ja olin mõnes ummikus. Kukkumised muutsid mu laskumistel eriti ettevaatlikuks. Teisest ringist alates sain oma tempos sõita ja väga palju segajaid ei olnud. Kuna tõusud olid laiad, oli möödumine lihtne ja sain oma positsiooni parandada. Kui sain aru, et sõidan esikümnes, olin korraks juba päris õnnelik ja rahul oma kohaga, sest see on mu selle aasta suur eesmärk olnud. Vaikselt aga tulid seljad vastu ja endalegi märkamatult olin viimasele ringile minnes esiviisiku piirimail. Ka kolmas koht ei olnud kaugel. Muidugi tekkis siis juba hasart ja soov pjedestaalile sõita, seega lisasin viimasel ringil kiirust ja proovisin paremini tehnilisi kohti läbida. Kahjuks aga tegin vahetult enne finišit sõiduvea ja kukkusin kurvis. Ratas katki, ise katki ja pidin esiviisiku koha unustama ning lihtsalt finišisse kulgema."

Lõivu senine parim olümpiakrossi MK-etapikoht on pärit 2020. aastast, kui ta sai Nove Mestos kümnenda koha.

Eliitmeeste võistlusel teenis esikoha itaallane Luca Braidot (Santa Cruz FSA MTB Pro Team) ajaga 1:15.31, edestades hispaanlast David Valero Serranot (BH Templo Cafes CC) kümne ja šveitslast Nino Schurterit (Scott-Sram MTB Racing Team) 27 sekundiga.

MK-sari jätkub 29.-31. juulini Ameerika Ühendriikides Snowshoes. Lõivu näeb stardis aga 23. ja 24. juulil Tehvandi Spordikeskuses Valga Puu Eesti meistrivõistlustel lühirajasõidus ja olümpiakrossis selleks vastvalminud radadel.