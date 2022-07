Poola vasaralegendi puudumisel võttis kodupubliku ees kulla suursoosik

Sel hooajal maailma edetabelijuhina ka 79,02 heitnud ning Poola kergejõustikutähe Anita Wlodarczyki puudumisel suurfavoriidiks olnud ameeriklanna ei petnud kodupubliku ootusi, kui teenis pühapäeval kindla kuldmedali.

Andersen kindlustas kulla juba viiendas voorus heidetud 77.56-ga, aga pani viimasel katsel veel juurde, kui sai kirja 78.96.

Hõbemedali viis 75.52-ga Kanadasse Camryn Rogers ja pronksi jättis 74.86 USA-sse Janee' Kassanavoid.

26-aastasele Andersenile on see karjääri esimeseks medaliks suurvõistlustelt, kolm aastat tagasi piirdus ta Doha MM-il kvalifikatsiooniga ning oli Tokyo olümpiamängudel 72.16-ga kümnes. 36-aastase poolatari Wlodarczyki nimel on kõik aegade 15 parimat vasaraheidet, ent tal ei õnnestunud Oregonis vigastuse tõttu osaleda.