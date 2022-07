Ellermann: väga kallis viga tuli sisse

"Finalistiga ma jäin väga rahule, sest see on alles meie teine maailmakarika etapp, et esimene rahvusvaheline võistlus oli kuu aega tagasi Maria talus. Donna Annaga peale olümpiat oli meil paus sees vigastuse tõttu. Nüüd oleme teda töösse tagasi toonud, et muidu olin väga rahul ka temaga, aga lihtsalt väga kallis viga tuli täna sisse, et miks alles viies koht," kommenteeris Ellermann.

Eelnevalt Dina Ellermanniga suuri tegusid teinud Landys Akvarell pakub nüüd võimalust teisele sportlasele, Jevgenia Kask-Savtšenkole, kes teeb MK-tasemel alles esimesi samme.

"Minu oma hobune, kes oli väikse ringi hobune, sai vigastuse ja Dinal oli Akvarell ja ta pakkus Akvarelli mulle ratsutamiseks. Kuidagi klappis see koostöö nii hästi, et ta pakkus, et äkki ma ostan ta ära. Niimoodi see juhtus seitse kuud tagasi. See ikkagi on minu võimalus GP tasemel ratsutada ja eks ta õpetab mind väga palju," sõnas Kask-Savtšenko.

Lisaks järgmise nädala Eesti meistrivõistlustele on Ellermannil ja Donna Annal kavas teekond ka MM-ile.

"Donna Annale on need esimesed maailmamängud, et väga huvitav on meil see, et Donna Anna on siis ainukene hobune, kes on olümpiamängudel ja MM-il käinud," lisas Ellermann.

Eesti meistrivõistlused koolisõidus peetakse järgmisel nädalavahetusel.