Henn: teadsime, et algus võib natukene rabe olla

"Teadsime, et üleminek murule võtab natukene aega ja oli päris mitu muudatust koosseisus. Teadsime, et algus võib natukene rabe olla ja olime kannatlikud. Teadsime, et mängijatel on vaja aega, et leida need käigud," ütles Henn pärast mängu.

Neljapäeval lõppes Konverentsiliigas Flora teekond, kui kaotati kahe mängu kokkuvõttes Soome meeskonnale SJK Seinäjokile.

"Kindlasti ta kuskil sees on ja tekitab mängijates erinevaid emotsioone, mõnes ebakindlust, mõnes viha. Kokkuvõttes saime nendega hästi hakkama. Algul rabedust oli, aga ei usu, et see oli seotud emotsionaalse poolega. Kokkuvõttes tulime ma arvan päris hästi toime," kommenteeris Henn.

Mihkel Järviste suunal jätkus Flora peatreeneril Jürgen Hennil ainult positiivseid sõnu.

"Väga hästi mängis ja kontrollis keskvälja, arvestades seda, et mänguminuteid pole tal väga palju olnud. Sai väga hästi mängu sisse ja väga rahul temaga," lisas Henn.

Kalevi meeskonna peatreeneri Aivar Anniste sõnul ei saanud nad Flora poolt pakutud kvaliteediga hakkama.

"Ütleme, et see kvaliteet, mis Flora täna pakkus meile nii palliga mängus kui ka otsustes ja ka füüsiline võimekus - me ei saanud sellega hakkama. Ei suutnud oma trumpe ära kasutada ehk siis kontrarünnakuid. Liini taha ei saanud praktiliselt ühtegi söötu ega jooksu. Kõik teised pallid võitsid nemad. Nii on väga raske tabeli liidri vastu hambaid näidata," kommenteeris Anniste.

Teiseks poolajaks tegi Kalev küll muudatusi ja vangerdati ka keskväljal, kuid loodetud muudatust see ei toonud.

"Keskväljal vangerdasime ümber. Hakkasime kahe alumisega mängima, et äkki saab üks ründavam poolik ettepoole minna, aga see suurt muutust ei toonud. Flora oli kõigiks meie käikudeks valmis ja me ei suutnud nende liini tagust rünnata," lisas Anniste.

Mängu parima auhinna sai Flora särgis teist korda algkoosseisu pääsenud Mihkel Järviste.

"Algkoosseisu debüüdi olen juba ära teinud, aga võin mänguga rahule jääda. Proovisin võimalikult pingevabalt mängida ja tuli välja küll ja võtame kolm punkti koju. Olen väga hästi võistkonda sisse sulandunud ja iga päev näeme trennis vaeva. Küll need võimalused tulevad, need on vaja lihtsalt ära kasutada. Nüüd ongi ainult üks eesmärk - Eesti meistriks tulla," sõnas Järviste pärast mängu.