U-20 korvpallikoondis teenis EM-turniiril teise võidu

Enamuse mängu ajast juhtpositsioonil olnud eestlaste jaoks tuli kolmandal veerandil sisse üks paha moment, kui Holland tegi 7:0 vahespurdi ja sai korraks kuue silmaga juhtima. Eesti vastas aga koheselt ning otsustavalt mindi eest ära viimase perioodi esimese seitsme minutiga, kus mängiti suurepärast kaitset ning saadi ka visked sisse, vahendab Basket.

Statistilistelt näitajatelt olid meeskonnad lõpuks enamikes kategooriates üsna võrdsed. Eesti poolt jääb silma resultatiivsete söötude osakaal (17:11) ning paremad visketabavuse protsendid: kahesed 60,7% - 48,7% ja kolmesed 24,2% - 18,6%.

Eesti U-20 koondise resultatiivseimaks kerkis 33 minutit väljakul rassinud Joonas Riismaa, kes kogus 19 silma, kuus lauapalli, kolm korvisöötu ja kaks vaheltlõiget. Suurepäraselt pingilt sekkunud Johannes Kirsipuu kogus 17 silma, kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget ning Gregor Kuuba arvele jäi 11 silma ja üheksa lauapalli.

Hollandi U-20 meeskonna liider, Hispaania klubi Badalona Joventuti noortesüsteemi kuuluv Yannick Kraag kogus 37 mänguminutiga 24 silma, kuid oli näha, et meie meeste kaitsesurve ja kõrged minutid väsitasid noormeest niivõrd, et kohtumise lõpus temast enam otsustajat polnud.

"Kaks üsna võrdset võistkonda mängisid ja lõpuks suutsime nad kaitses üsna tagasihoidlikuna hoida. Meie skoor vaikselt aga kasvas ning lõpuks meile võit. Hea võistkondlik töö ja Hollandi talent tegi meile esimesel poolajal palju pahandust, aga teisel poolajal tulime temaga väga hästi toime ning Hollandi mäng oli sellega kergelt halvatud. Turniiritabelit vaadates väga vajalik võit. Igal juhul palju õnne võistkonnale," kommenteeris meeskonna peatreener Alar Varrak vahetult pärast matši.

Eesti korvpallikoondise järgmine alagrupimäng on teisipäeval, kui mängitakse Rumeeniaga, kellel hetkel kirjas vaid laupäevane 83:67 võit Luksemburgi üle. Kõigi nelja alagrupi kaks paremat meeskonda pääsevad veerandfinaalidesse, ülejäänud jätkavad mängimist kohtadele alates üheksandast.

Eesti koondise seis tabelis on nüüd väga hea, kui eeldatavalt kahe suurima konkurendi vastu edasipääsu nimel on võidud kätte saadud. Holland, kes laupäeval kaotas 76:78 Islandile, on kolmest mängust ühe võidu peal ning pühapäeva õhtul Rumeeniaga mängival Islandil on hetkel üks võit ja üks kaotus.