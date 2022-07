Tänak: esimest korda elus polnud ma Eestis konkurentsivõimeline

Autoralli MM-hooaja seitsmendal etapil Rally Estonial said kolmanda koha Ott Tänak ja Martin Järveoja. Punktikatselt Eesti rallipaarile punkte paraku ei tulnud. Tänaku sõnul on tulemus pettumust valmistav, kuna Toyotadega oli keeruline konkureerida.

Reetlikud tingimused punktikatsel põhjustasid selle, et Hyundai meeskonnast ei saanud keegi sealt punkte ning kõik kolm rallipaari said üritusele närvesööva lõpu.

"Esimest korda elus polnud ma Eestis konkurentsivõimeline, nii et see on natuke masendav. Kahjuks oleme sellises olukorras. Tegime kõik, mis suutsime, kuid kolmas koht on pettumus," ütles Tänak pressikonverentsil.

Kuigi Hyundai kiirus ei olnud Eesti teedel konkurentsivõimeline, on siiski positiivseid asju, mida rallilt kaasa võtta. 24 kiiruskatse vältel ei tekkinud ühelgi Hyundaiga sõitval meeskonnal suuri tehnilisi probleeme.

"Tõeliselt positiivne on kilomeetrite arv, mille oleme suutnud kõigi kolme autoga läbida. Nüüd peame hindama oma järgmisi arengusamme. Eesti fännid on näidanud, et nad on kirglikud ja toetavad, seega olen neile selle eest tänulik. Kahju, et me ei olnud konkurentsivõimelised," lisas Tänak.

Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville lõpetas ralli neljandal kohal.

"Meie jaoks on olnud raske ja väljakutseid pakkuv nädalavahetus. Ma ei ole end autos mugavalt tundnud. Isegi tänane Power Stage ei läinud hästi, kuna ma ei näinud algusest peale mitte midagi. Kuidagi suutsime välja tulla neljanda positsiooniga, mis on tõesti parim, mida sellel üritusel oodata oskasime. Meie konkurendid olid väga tugevad ja Ott sõitis väga hästi. Meeskonnakaaslase seljataha jäämine oli parim, mis me suutsime. Jääme positiivseks ja jätkame võitlust ning alati on lootust edusammudele," ütles Neuville.

MM-sarja edetabelis püsib Hyundai Motorsport tootjate arvestuses 211 punktiga teisel kohal, samas kui Thierry Neuville säilitab sõitjate tabelis teise koha 92 punktiga. Ott Tänak hoiab 77 punktiga kolmandat kohta.

Järgmine ralli toimub Soomes 4.- 7. augustini.