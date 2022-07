Arsenal ja Chelsea olid võidukad hooajaeelsetes sõpruskohtumistes

Cityst ostetud ründaja Gabriel Jesus tundub Arsenali jaoks olevat õnnestumine, kuna ta näitas head vormi ka sõprusmängus Evertoni vastu, skoorides 33. minutil nurgalöögist 1:0 värava.

Sel kuul sõprusmängus Nürnbergi vastu kaks väravat löönud Jesus sai Evertoni vastu kirja ka väravasöödu. Nimelt lõi teise värava Bukayo Saka just Jesusi heast söödust.

"Ta tekitab vastastes ebakindlust ja on alati neil kandadel," ütles Arteta. "Ta on tõeline oht ja see on see, mida me vajame. Ta on väga mitmekülgne," lisas ta.

Arsenal kohtub järgmisel nädalal Orlandos Orlando City ja Chelseaga.

Chelsea alustas oma hooajaeelset tuuri 2:1 võiduga Mehhiko klubi Club America üle.

Chelsea asus juhtima 55. minutil, kui Timo Werner lõi väravasse Michy Batshuayi pealelöögist tagasi tõrjutud palli.

Club America saavutas veidral moel viigi, kui Reece James andis tagasisöödu väravavahile, millest sündis omavärav. Seitse minutit hiljem lõi Mason Mount siiski võiduvärava.

Chelsea kohtub kolmapäeval Põhja-Carolinas Charlotte FC-ga ja laupäeval Arsenaliga.