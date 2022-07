TÄNA OTSE | Kas Flora suudab Kalevi vastu unustada krahhi euromängus?

Pühapäeval kohtuvad Premium liiga 20. vooru kohtumises Tallinna FC Flora ja Tallinna JK Kalev. Otseülekanne mängust algab 16.45 kanalis ETV2 ning ERR-i spordiportaalis. Mängu kommenteerivad Gerd Eston Sepp ja Marko Lelov. Stuudios on Aet Süvari.

Flora ja Kalev on tänavu kohtunud kahel korral ning mõlemast mängust on võitjana väljunud Flora. Kokku on väravate vahe kahe mängu kokkuvõttes 11:3 Flora kasuks.

Flora viimane mäng oli aga UEFA Konverentsiliiga korduskohtumine Seinäjoki vastu, kus Flora teisel poolajal edu käest mängis ning sellega eurosarjast välja kukkus. Kalevi viimane mäng oli Levadia vastu, kust võeti küll vastu kaotus, kuid suudeti Levadiale hambaid näidata ning värav lüüa.

Praegu on Flora Premium liiga tabelis 50 punktiga teisel kohal ning Kalev 12 punktiga kaheksandal kohal. Liigatabeli tipus on FCI Levadia.