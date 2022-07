Flora võttis Kalevi vastu kindlad kolm punkti

Esimesel poolajal ei suutnud Flora algul Kalevit lahti murda, kuid 41. minutil tuli siiski oodatud värav, kui täpne oli Danil Kuraksin.

Teisel poolajal kindlustas Flora võidu Konstantin Vassiljev, saades Premium liigas sel hooajal kirja oma kaheksanda tabamuse.

Flora läks punktidega mööda FCI Levadiast ning asus tabelit juhtima 53 punktiga. Levadia on 51 punktiga teisel kohal, kuid neil on Florast üks mäng rohkem peetud.

Kalev jätkab kaheksandal kohal 12 punktiga.

Järgmises voorus kohtub Flora Tallinna Legioniga ning Kalev läheb vastamisi Narva Transiga.

Enne mängu:

Flora ja Kalev on tänavu kohtunud kahel korral ning mõlemast mängust on võitjana väljunud Flora. Kokku on väravate vahe kahe mängu kokkuvõttes 11:3 Flora kasuks.

Flora viimane mäng oli aga UEFA Konverentsiliiga korduskohtumine Seinäjoki vastu, kus Flora teisel poolajal edu käest mängis ning sellega eurosarjast välja kukkus. Kalevi viimane mäng oli Levadia vastu, kust võeti küll vastu kaotus, kuid suudeti Levadiale hambaid näidata ning värav lüüa.

Praegu on Flora Premium liiga tabelis 50 punktiga teisel kohal ning Kalev 12 punktiga kaheksandal kohal. Liigatabeli tipus on FCI Levadia.