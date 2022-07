Grete Maria Savitschi jäi Ungaris finaalvõistlusest lahutama 13 sekundit

Grete Maria Savitschi jäi pühapäevasest finaalvõistlusest lahutama 13 sekundit. Eestlanna ujus 500 meetrit ajaga 7.07, sõitis 12,2 kilomeetrit rattaga 18.34 ning jooksis 3,3 kilomeetrit ajaga 12.57. Koguaeg 40.32 andis Grete Maria Savitschile oma poolfinaalis 13. koha. Otse finaalvõistlusele pääses üheksa paremat. Naisjuunioride teise poolfinaali kiireim oli inglanna Bethany Cook ajaga 38.08.

"Võistlusega saan rahule jääda - tegin ujumises väga hea stardi ja tulin veest välja 11. positsioonil. Rattasõiduks kujunes meil hea punt ungarlanna ja portugalannaga, aga kahjuks tuli austraallanna vedamisel üks punt meile järele ja selle suurema pundiga sõitsime lõpuni," kirjeldas Grete Maria Savitsch võistluse käiku.

"Teine vahetusala ei õnnestunud hästi, aga vaatamata kuumusele suutsin jooksus lõpuni pingutada. Hinge peale jäävad need 13 sekundit, mida oleksin vajanud finaali pääsemiseks, kuid varsti on uued stardid ees ja pikalt pole mõtet "oleksite" peale mõelda. Võtan siit võistluselt kaasa üksjagu kogemusi ja nippe tulevikuks," lisas Grete Maria Savitsch.

Gert Martin Savitsch kukkus meesjuunioride esimeses poolfinaalis rattarajal, mis rikkus eestlase igasugused võimalused finaali pääsemiseks. Koguaeg 41.07 andis 28. koha. Esimese poolfinaali kiireim oli austraallane Toby Powers ajaga 33.55.

"Võistlus algas hästi – sain normaalse stardi ja veest tulin välja 11. kohal. Vahetusalast väljudes nägin, et tagant tuleb veel palju sportlasi, kellega koos ratast sõita. Kahjuks sai minu hästi alanud võistlusest suur ebaõnnestumine, kui 400 meetrit peale rattadistantsi algust sõitis mulle kaasvõistleja ringteel tagajooksu. Kukkusin suure hoo pealt vasakule küljele ja kõik grupid sõitsid minust mööda," rääkis Gert Martin Savitsch.

"Vaatamata võistlejaterivi tagumisse otsa langemisele otsustasin siiski jätkata. Ratas oli sõidukorras, kuid piduritross oli läinud pinge alla ja mul tuli sõita kogu distants tagumine pidur natuke peal. Samuti olid sisse vajunud lenksu nukid, mille ruttu sirgeks lõin. Vahetusalasse jõudes oli selge, et teised on väga kaugel ees ja kukkumisest saadud haavad hakkasid samuti valu tegema. Püüdsin veel teha hea tempoga jooksu, kuid selleks ei olnud mul enam jõudu ega sportlasi, keda rajal püüda. Kui midagi positiivset välja tuua, siis oleks selleks ujumine ja esimene vahetusala. Selle baasilt oli mul võimalus teha hea võistlus, kuid see kord läks teisiti," lisas Gert Martin Savitsch.

Nii Grete Maria kui Gert Martin Savitschi näeb järgmisena võistlemas 24. juulil CREO Eesti Triatloni karikasarja VII etapil, Tallinna triatlonil.