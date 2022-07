Ealey tegi USA kergejõustikuajalugu ja tõi korraldajatele esimese kulla

27-aastane ameeriklanna võitis kuldmedali avakatsel tõugatud 20.49-ga. Tänavustel sisemaailmameistrivõistlustel hõbeda võitnud Ealeyle on see karjääri esimene tiitlivõistluste kuld, ühtlasi on see USA naistele kõigi aegade esimene kuulitõuke MM-kuld.

Hõbemedaliga pidi leppima Tokyo olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, hiinlanna Gong Lijao, kes sai parimal katsel kirja 20.39. Viimati kaotas Gong 2019. aasta maikuus. Küll aga pikendas 33-aastane hiinlanna enda võimsat seeriat, jõudes koguni seitsmendat MM-i järjest medalile.

Pronksmedali võitis Hollandi rekordi 19.77-ga Jessica Schilder.