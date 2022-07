Olümpiavõitja ei saa dopinguprobleemide tõttu kodusel MM-il võistelda

Peamiselt 400 m jooksule keskendunud Rossile määrati võistluskeeld dopingureeglite rikkumise tõttu, nimelt jäi ta dopinguküttidele tabamatuks.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu egiidi all tegutsev Athletics Integrity Unit (AIU) teatas, et viimati püüti teda testida 18. juunil, kuid noormeest ei saadud kätte. Teda intervjueeriti Eugene'is 14. juulil ja nüüd otsustas AIU talle ajutise võistluskeelu määrata, mis tähendab, et Ross ei saa 17. juulil 400 m eeljooksudes kaasa teha.

Lisaks määras AIU ajutise võistluskeelu Keenia maratoonarile Lawrence Cheronoga, kes samuti ei saa seetõttu MM-il startida.

Cherono 23. mail antud dopinguproov näitas trimetasidiini tarvitamist, proovi analüüsinud labor teavitas AIU-t positiivsest proovist 13. juulil. Cherono lendas sel ajal Eugene'i poole ja teda teavitati 14. juuli. Päev hiljem andis AIU talle võimaluse selgitusi jagada, kuid sellegipoolest määrati talle ajutine võistluskeeld ja ta ei saa 17. juulil maratonil startida.