Razgatlioglu võitis Superbike'ide sõidu Doningtonis

Razgatlioglu jaoks oli see 2022. aasta hooaja esimene etapivõit ning Kawasaki saavutas 500. Superbike'i pjedestaali.

Superbike'ide maailmameistrivõistluste avasõit oli Donington Parkis dramaatiline ja täis võitlusi, kuna valitsev tšempion Toprak Razgatlioglu (Yamaha) saavutas 6,3 sekundilise eduga võidu, mis oli tema jaoks 2022. aasta hooaja esimene täispika võistluse võit.

Teise koha sai Jonathan Rea (Kawasaki) ja kolmas oli tema tiimikaaslane Alex Lowes. MM-sarja üldliider Alvaro Bautista (Ducati) kukkus seitse ringi enne võidusõidu lõppu.

Üldedetabelis jääb ta 54 punktiga maha Bautistast. Rea on teisel kohal ning kaotab 16 punktiga Bautistale.

Pühapäeval sõidetakse samal rajal teine võistlussõit.

