Buffon: võin alles 55-aastaselt kindad varna riputada

Itaalia koondisega 2006. aastal maailmameistriks tulnud väravavaht Gianluigi Buffon on valmistumas uueks hooajaks, mille ta veedab Serie B klubi Parma juures. Itaallase enda sõnul võib ta veel 11 aastat jalgpalli mängida.

Veebruarikuus andis Parma teada, et pikendas Buffoniga lepingut uueks hooajaks ning kui see leping läbi saab, siis on itaallane 46-aastane. Eelmisel hooajal 26 kohtumist Parma väravat kaitsnud maailmameister ei kavatse veel karjääri lõpetada, vahendab Soccernet.

"Võin 55-aastaselt alles lõpetada. Mängisin Parmas 10 aastat ning siis 20 Juventuses. Olen juba 10 aastat mõelnud lõpetamisele, aga olen kogu aeg jätkanud," rääkis Buffon Parma hooajaeelsel pressikonverentsil.

Buffoni koduklubi Parma lõpetas möödunud hooaja Itaalia esiliigas 12. kohal, play-off'ist lahutas neid 9 punkti. Kõrgliigas palliti viimati hooajal 2020-21.