Lewandowski liitub Hispaania tippklubiga

Pärast kuid kestnud kuulujutte, jutuajamist ja spekulatsioone on Barcelona ja Müncheni Bayern lõpuks jõudnud kokkuleppele Robert Lewandowski ülemineku osas, kinnitab Fabrizio Romano.

Barcelona on 33-aastast ründajat jahtinud juba mitu kuud ning Poola kapten on samuti tahtnud oma karjääris uut väljakutset vastu võtta.

Isiklikud tingimused ründaja ja Barca vahel olid kokku lepitud juba kuid tagasi, kuid kokkulepe Müncheni Bayerniga oli puudu, kuna Saksamaa meister oli seisukohal, et Lewandowski ei ole müügis.

Viimase paari päeva jooksul hakkasid Baieri hiiglased tehinguga leppima ja otsustasid lõpuks vastu võtta Barca viimase pakkumise, olles tagasi lükanud kolm eelmist pakkumist.

Romano väidab, et tehingu väärtus on 50 miljonit eurot koos lisandmoodulitega, kuna Lewandowski keeldus läbirääkimistest Chelsea ja Paris Saint-Germainiga, kes olid samuti huvitatud 33-aastase Poola kapteniga lepingu sõlmimisest.

Lisaks väidetakse, et Lewandowski saabub Barcelonasse laupäeval. Sellest hoolimata on Müncheni Bayerni tipuründaja eeldatavasti osa Barca hooajaeelsest turneest USA-s.

Sellega saab läbi suve üks pikimaid üleminekusaagasid. Teatati, et Lewandowski sõlmis kolmeaastase lepingu, kuid viimaste väidete kohaselt sõlmib ta nelja-aastase lepingu.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. pic.twitter.com/nmodHuNscw