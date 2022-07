Kalidou Koulibaly suundub neljaks aastaks Chelseasse

31-aastane Senegali kaitsja liitus 2014. aastal Itaalia kõrgliiga klubi Napoliga. Kaheksa aasta jooksul esindas ta Itaalia klubi 317 mängus.

"Minu suur unistus on olnud mängida Inglismaa kõrgliigas. Esimest korda tundis Chelsea minu vastu huvi juba 2016. aastal, kuid siis ei jõudnud me kokkuleppele. Nüüd, kui nad minust taaskord huvitusid, võtsin ma pakkumise vastu, sest nad väga soovisid, et ma nende eest väljakule jookseksin," ütles Koulibaly.

Lisaks lisas ta, et otsus ei tulnud lihtsalt. "Kui rääkisin oma heade sõprade Edou Mendy ja Jorginhoga, muutus otsus lihtsamaks," sõnas Koulibaly.