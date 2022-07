Karl Markus Poom saab uuel hooajal ennast proovile panna Itaalia esiliigas

18-aastane ja 204 cm pikkune väike äär mängis eelmisel hooajal lisaks noorteklassile Novipiu Campuse meeskonna ridades ka Serie C liigas ehk Itaalia liigapüramiidi neljandal astmel. Itaalia U-19 vanuseklassi meistrivõistlustel pääses Poom Piemonte Campuse meeskonnaga üleriigilisele finaalturniirile.

Juuli lõpus Rumeenias B-divisjoni EM-finaalturniiri alustava U-18 Eesti koondise üheks liidriks olev Poom sai eelmisel hooajal kaasa mängida ka Adidas Next Generations Tournament nime kandval Euroliiga noorteturniiril, kui kogus Varese akadeemia tiimi eest neljas mängus keskmiselt 6,8 punkti, 5,3 lauapalli ja 1,3 söötu.

"Karli tulekuga saame ilmselt öelda, et oleme oma nimekirja lukku saanud. Oleme kokku pannud 10-mehelise tiimi, kes suudab kohe sellisel tasemel nagu Serie A2 mängima hakata," kommenteeris klubi kodulehel Novipiu JB Monferrato spordidirektor Federico Vignola.

Vignola jätkas: "Karl on meie jaoks oluline tulevikutalent, kellel oleme juba aastaid silma peal hoidnud, kuna meie klubide teed on korduvalt noorte tasemel ristunud. Olen veendunud, et see kaheaastane periood Monferratos saab olema talle parimaks võimalikuks arenguetapiks. Olen kindel, et ta on juba valmis meie koosseisus olulist rolli täitma."

Monferrato teenis eelmisel hooajal Serie A2 liigas oma regioonis 15 võidu ja 15 kaotusega oma regioonis kaheksanda koha ning pääses play-off'i. Kohe avaringis kaotati aga mängudega 0-3 hilisemale Serie A2 finalistile Scafatile.