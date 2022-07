Leedu korvpallikoondisele tulevad appi Sabonis ja Valanciunas

Leedu koondisega liituvad NBA-s mehetegusid tegevad Domantas Sabonis (Sacramento Kings) ja Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans). Ühtlasi leiab nimekirjast ka möödunud hooajal Orlando Magicu ridadesse kuulunud Ignas Brazdeikise.

Ülejäänud mängijad kuuluvad Euroopa klubidesse. Kohalikust kõrgliigast on kaasatud Kaunase Žalgirise mängijad Arnas Butkevicius, Laurynas Birutis ja Lukas Lekavicius, Vilniuse Rytase tänavu tiitlini aidanud Martyn Echodas ja Gytis Masiulis, Lietkabelisi hingekirja kuuluv Gediminas Orelik ning äsja loodud BC Wolvesi mängujuht Kristupas Žemaitis.

Hispaaniast on kohale kutsutud Rokas Jokubaitis (Barcelona) ja Sander Raieste klubikaaslane Rokas Giedraitis (Baskonia). Lisaks on koondises ka Eigirdas Žukauskas (Tofas), Marius Grigonis (Panathinaikos), Thomas Dimsha (Treviso) ja Mindaugas Kuzminskas (klubita).

Enne augusti lõpus toimuvaid MM-kvalifikatsioonikohtumisi võtab Leedu kahel korral mõõtu Eesti koondisega. 4. augustil mängivad Eesti ja Leedu Klaipedas Švyturio Arenal, 7. augustil kohtutakse Alytuses SRC Arenal.

This is The Squad!#LTUbasketball men's NT coaching staff named 16 players who will report to the training camp and prepare for the @EuroBasket.#mesuzlietuva pic.twitter.com/bkZwOQ1RSY