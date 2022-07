Venemaa iluuisutamise GP-etapi korraldusõigus anti Soomele

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) teatas reedel, et Venemaa iluuisutamise GP-etapp ei saa Ukrainas toimuva sõja tõttu tavapärases kohas toimuda ning korraldusõigus anti hoopis Soomele. Ühtlasi kinnitas ISU, et Venemaa ja Valgevene iluuisutajaid GP-etappidele ei lubata.

Iluuisutamise GP-sarja etappe on koos finaaletapiga tänavu kavas seitse. Kuus võõrustajat on nüüdseks teada, kuid kuna Hiina uisuliit (CSA) otsustas eeloleval hooajal GP-etappi mitte korraldada, on ühe etapi toimumispaik veel selgumisel.

Tavapäraselt novembri lõpus peetav Venemaa GP on sel aastal asendatud Soomes, Espoos toimuva etapiga. Põhjuseks loomulikult Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas.

Samuti kinnitas ISU, et lähtudes Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitusest, ei kutsuta ega lubata Venemaa ja Valgevene sportlasi määramata ajani rahvusvahelistele võistlustele, sealhulgas GP-etappidele. Sama kehtib ka Venemaa ja Valgevene alaliitude esindajate suhtes.

Iluuisutamise GP-sarja ajakava:

1. Skate America: 21.-23. oktoober (Norwood, USA)

2. Skate Canada International: 28.-30. oktoober (Mississauga, Kanada)

3. Internationaux de France: 4.-6. november (Angers, Prantsusmaa)

4. 11.-13. november (selgumisel)

5. NHK Trophy: 18.-20. november (Sapporo, Jaapan)

6. 25.-27. november (Espoo, Soome)

7. Finaaletapp: 8.-11. detsember (Torino, Itaalia)