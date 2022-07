Tartu meeskonnaga liitus suur äär Ukrainast

Tartu meeskonna peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul on Voinalovõtš väärt täiendus. "Saime oma meeskonda noore andeka mängija, kes suudab nii kaitses kui rünnakul mängida mitut positsiooni. Oma pikkuse kohta liigub ta väga hästi ja teeb kaitses vastastele korralikult peavalu. Usun, et tal on ees korralik karjäär ja ta võib järgmistel aastatel veelgi kõrgemal tasemel mängida. Teeme endast parima, et ta saaks meeskonna eesmärkide täitmisele kaasa aidata," sõnas Mazurs.

22-aastane Voinalovõtš alustab kõrgemal tasemel kuuendat hooaega. Karjääri Južnõi Khimiku ridades alustanud Voinalovõtš mängis seal neli hooaega. Eelmise hooaja alguses liikus ta Kiievi Basketisse ning pärast Ukrainas sõja puhkemist lõpetas hooaja Valmiera Glass Via ridades.

Kiievis kogus mees 22 mänguga keskmiselt 5,6 punkti ja 2,5 lauapalli. Mulluses ainsas Eesti-Läti liiga mängus sai ta Valmiera eest Pärnu vastu kirja seitse punkti ja kaks lauapalli. Läti liigas mängis ta kaasa veerandfinaalseeria Läti Ülikooliga ning neis viies mängus kogus ta meeskonna parimana 14,8 punkti ja 5,6 lauapalli.

Eelmise hooaja põhimängijatest on Tartul järgmiseks hooajaks leping olemas Märt Rosenthali, Oliver Suuroru, Patrik Saali, Robin Kivi ning Emmanuel Wembiga. Peatreenerina jätkab eelmisel hooajal meeskonnale karikavõidu ja Eesti meistrivõistluste finaalikohani tüürinud Nikolajs Mazurs.