Legendaarne Williams mängib USA lahtistele eelneval turniiril

23-kordne suure slämmi meister mängis Wimbledonis oma selle aasta esimesel üksikmänguturniiril.

40-aastane ameeriklanna on aga registreerunud osalema ühel US Openi soojendusturniiril, mis algab 8. augustil Torontos, Kanadas.

Williams on võitnud USA lahtised kuuel korral, kuid hetkel ei ole teda üldse WTA tabelis ning lisaks pole ta üksikmängu võitnud üle aasta.

Williams naasis eelmisel kuul Eastbourne'i paarismängus suurde tennisesse, kuna ta ei olnud mänginud pärast seda, kui ta eelmisel aastal Wimbledonis esimese ringi matšis vigastada sai.

"Mul polnud ausalt öeldes mingeid plaane. Ma lihtsalt ei teadnud, millal tagasi tulen. Ma ei teadnud, kuidas tagasi tulen."

Tänavusel Wimbledonil kaotas ta esimeses ringis Harmony Tanile ja rääkides oma lootustest mängida USA lahtistel, ütles ta: "Kui sa oled kodus, eriti New Yorgis ja US Openil, siis see on esimene, koht, kus võitsin suure slämmi, mis on alati väga eriline. Kindlasti on palju motivatsiooni paremaks saada ja kodus mängida."

Williamsi esimene suure slämmi tiitel tuli USA lahtistel 1999. aastal ja viimane Austraalia lahtistel 2017. aastal.

Tänavune US Open algab 29. augustil.