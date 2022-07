Henn: vastutan selle eest, mis juhtus ja peame fännidelt vabandust paluma

"Võib-olla oli see kuidagi alateadvusega seotud, et me arvasime, et asi on tehtud. Oleme selles olukorras ka varem olnud. Lihtne penalti, mille me vastasele kinkisime, oli üks otsustavaid momente. Sealt alates hakkas kõik koost lagunema," ütles Henn pärast mängu pressikonverentsil, vahendab Soccernet.

Flora võitis kodumängu 1:0 ning läks neljapäeval võõrsil teise poolaja alguses 2:0 juhtima, mis andis kahe mängu kokkuvõttes kolmeväravalise eduseisu. Napilt enne tunni täitumist kingit vastastele penalti, mille järel kadus käest kõik. Vastased viigistasid seisu, Ken Kallaste teenis punase kaardi ja Flora normaalaja 2:3 kaotus viis matši lisaajale. Seal sai punase ka Sergei Zenjov ning Flora eurohooaeg sai mängu 2:4 ja üldseisu 3:4 kaotusega lõpu.

