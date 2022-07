Savitschid stardivad Ungaris juunioride Euroopa karikaetapil

Juuniorid võistlevad esmalt kolmes poolfinaalis, kus on ees ootamas 500 meetrit ujumist 24-26-kraadises vees ehk kalipsod pole lubatud, 12-kilomeetrine sile rattarada ning 3,3-kilomeetrine sile jooksudistants. Grete Maria Savitsch asub laupäeval starti naisjuunioride teises poolfinaalis Eesti aja järgi kell 13.10.

"Poolfinaalvõistlus tuleb minu aegade kõige kõrgema temperatuuri ehk 34 kraadiga. Loodan, et pean sellisele kuumusele vastu," ütles Grete Maria Savitsch võistluse eel. "Peale kevadist haiguselainet olen taastunud ja treeninglaager Võrus oli väga tõhus. Naisi on stardis üle 70 ja konkurents on väga tihe. Pean tegema väga hea ujumise, et paremasse rattapunti pääseda. Jooksutreeningutele olen samuti viimastel kuudel palju rõhku pannud. Loodan teha kõik nii, et ise võistlusega rahule jään ja uue kogemuse võrra rikkamaks saaksin. Hea meel on taas tuttavaid näha ja olla osa suurest triatloniperest."

Gert Martin Savitsch pääseb võistlustulle samuti laupäeval meesjuunioride esimeses poolfinaalis Eesti aja järgi kell 13.30.

"Euroopa karikaetapp Tiszaujvaroses on minu kolmas rahvusvaheline võistlus. Mai lõpus võistlesin Leedus Panevezyse karikaetapil ja seejärel Poolas Olsztynis Euroopa meistrivõistlustel," avaldas Gert Martin Savitsch enne võistlust. "Kahjuks kimbutasid mind ettevalmistusperioodil mitmed haigused ja selle arvelt on hooajaks ettevalmistumine kannatanud. Nüüd olen saanud trenni teha ja seljataha jääb ka klubi treeninglaager Võrus. Tunnen end kõige kindlamalt ujumises, mis on aluseks heale sooritusele. Olen esimest aastat juunioride vanuseklassis ning seepärast ei sea endale väga suuri eesmärke. Starti läheb 90 meest kolmes poolfinaalis. Konkurents on tihe ja üritan anda endast parima."

Igast poolfinaalist pääseb otse edasi üheksa sportlast. Lisaks saavad aegade põhjal pühapäevasele finaalvõistlusele osalema kolm triatleeti aegade põhjal.