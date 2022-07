Eesti orienteerujad stardivad Maailmamängudel

USA-s Alabama osariigis, Birminghami linnas on käimas 7. juulil alanud XI Maailmamängud. Eestit esindab neljaliikmeline koondis koosseisus Hannula-Katrin Pandis, Sergei Rjabõškin, Sigrid Ruul, Timo Sild. Orienteerumises on kavas sprint 15. juulil, lühirada 16. juulil ning sprinditeade 17. juulil.

Tegemist on Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt tunnustatud, kuid olümpiale veel mitte pääsenud spordialade tippvõistlusega, mida korraldatakse iga nelja aasta tagant nagu olümpiamängegi. Tihtipeale on neid 1981. aastast korraldatavaid võistlusi seepärast nimetatud ka mitteolümpiaalade olümpiamängudeks.

Tänavuste mängude kavas on 35 spordiala, kus osaleb kokku 3600 sportlast ligi 100 erinevast riigist. Igal spordialal on oma osavõtukvoot. Orienteerumises osaleb 40 meest ja 40 naist maailma paremikust ning need kohad on jagatud riikidele rahvusvahelise alaliidu poolt.

Eesti koondis jõudis võistluspaika juba 7. juulil ja on saanud harjuda nii kaheksatunnise ajavahega kui ka äärmiselt kuuma ning niiske ilmaga. Esimestel sisseelamise päevadel oli 37 kraadi sooja ja suhteline õhuniiskus kõikus 90% juures. Sprindivõistlus algab reedel Eesti aja järgi kell 17.