Muhu väina regati liider: proovime asju teha ettevaatlikumalt ja läbimõeldumalt

Muhu väina regatil võttis kõige võimsamate jahtide konkurentsis ORC I klassis teist päeva järjest võidu Tiit Vihuli roolimisel laineid ületanud jaht Olympic. Kihnust seilasid valitsevad Eesti meistrid Pärnusse kolme ja poole tunniga. Olympicu meeskonnaliikmetel on kümne kuni 40-aastane purjetamiskogemus.

"Mis eriala mehed? On automüüjaid, on mettalliärimehi, et seinast seina. Professionaalseid purjetajaid meil pole, aga kõik on ülimalt tublid," sõnas Vihul.

Regati kokkuvõttes on Vihuli tiim teisel kohal. Võistlust juhib Harles Liiv, kes roolib aasta alguses ostetud uut jahti Shadow, millega on näidatud head stabiilsust.

"Enne Muhu väina olime umbes 20-25 tundi üldse koos sõitnud ja selle võrra proovime asju teha ettevaatlikumalt ja läbimõeldumalt. Siiamaani on see õnnestunud," rääkis Liiv.

Tiitlikaitsja Juss Ojala juhtimisel tegutsev jaht Matilda 4 on kolmandal kohal. Tugevate tuulepuhangutega etapil sõideti kõvasti riskides. "Me oleme üks paat, kellel täna väga palju juhtus, et me kaotasime kaks spinnakeri ära ja isegi kiilu saime korra veest välja. See on osa sellest protsessist ja lõpp hakkab lähenema ja riske tuleb rohkem võtta ja täna läksime võtma."

Põneval regatil on ees on veel kaks Pärnu lahel peetavat etappi.