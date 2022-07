Selgus Eesti koondis rahvusvaheliseks endurovõistluseks

Sel nädalal avaldati Eesti meistrivõistluste etappidel sõidetud tulemuste põhjal Eesti enduro rahvuskoondise liikmete nimed: Veiko Rääts, Priit Biene, Hendrik Talviku, Jüri Triisa. Tulemuste põhjal võinuks koondisse kuuluda ka väga suure kogemusega Elary Talu (Sõmerpalu MK), kuid perekondlikel põhjustel jääb Talu sel aastal võistlusest kõrvale.

Mitmekordse ISDE kogemusega Veiko Rääts (Sõmerpalu MK, KTM) hoiab E 1 klassis Eesti meistrivõistlustel hetkel kolmandat positsiooni Talu ja Edgars Silinši järel. "Mul on endurost olnud kolm aastat pausi, kuid sel aastal olen võistlemist taas nautida saanud. Õnneks ei ole kiirus selle ajaga kuskile kadunud, ainult füüsiline vorm pole võib-olla kõige parem. ISDE on raske võistlus ja see hirmutab natuke, kuid küll elame üle. Füüsilise vormi ladumiseks ja võhma tekitamiseks väntan palju ratast," sõnas Rääts.

Eelmisel aastal ISDE-l debüteerinud Jüri Triisa (RedMoto Racing, KTM) on sel aastal teinud kaasa kõik kodused enduroetapid ja on klassis E 3 Teemu Latostenmaa järel teine. "Kindlasti olen ma tänavu rohkem sõitnud ja paremini ette valmistunud. Hea, et seekord oli see võimalus varem teada ja jõudsin valmistuda. Lisaks sõidutrennile ja võistlustele olen sõitnud palju jalgrattaga ja jooksnud, nii et füüsiline peaks päris hea olema," rääkis Triisa.

"Eelmisest aastast mäletan, et esimesed kaks päeva pidasin vastu ja ülejäänud päevad olid suur kannatamine. Arvan, et meie meeskond on kiire ja ise tahan kindlasti parema tulemuse teha kui eelmisel aastal."

Hendrik Talviku (Paikuse Motoklubi, KTM) on selle aasta koondise uustulnuk, lapsest peale krossi sõitnud noormees on varem sõitnud üksikutel endurodel, kuid tänavu teeb kaasa terve hooaja ja on klassis E 2 Priit Biene ja Andris Grinfeldsi järel kolmas.

"Enduroga mul väga suurt kogemust ei ole, kuid selle hooaja jooksul olen kindlasti piisavalt arenenud. Minu kui krossitaustaga sõitja jaoks on enduros kõige keerulisem leida aeglasematel lõikudel sujuvust, võtta krossile omas agressiivsust maha ning sõita ühtlase tempo ja hooga. Takistusi ja mägesid ei karda, need tunduvad hoopis ägeda väljakutsena. Meeskonnakaaslased on kõik väga head sõitjad ja ma loodan, et nad on mulle toeks ja abiks," ütles Talviku.

Koondise raudvara Priit Biene (AMK Kalev, Husqvarna) on tänavu piirdunud Eesti meistrivõistlustel osalemisega ja juhib E 2 klassis. "Minu jaoks on see kuues ISDE ja see on mulle igal aastal kõige ägedam võistlus tervel aastal. Eelmise aasta maailma karikavõistluste hooajaga võrreldes olen märksa vähem treeninud, kuid ISDE-ks ettevalmistusega alustasin siiski juba enne Paikuse EMV etappi," kommenteeris Biene.

"Selge on see, et see võistlus võtab sinust kõik, mis sul anda on. Mul on hea meel, et meeskonnas on üks uus liige, Hendrik, ja et Veiko Rääts on jälle tagasi - tore, et meeskond muutub. Eelmisel aastal toimus üks MM-etapp Prantsusmaal sama nõlva teisel küljel, nii et üldiselt tean, mis meid seal ees ootab: mägine maastik ja kivikõva pinnas."

Tänavuse aasta kuuepäevasõit toimub 28. augustist kuni 3. septembrini Kagu-Prantsusmaal Puy-en-Velay's, Auvergne-Rhone-Alpes'i piirkonna südames. Eesti rahvuskoondis osaleb ISDE-l seitsmendat korda, parim tulemus oli 2016. aastal viies koht.