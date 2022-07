Rumeenia meedia: Käit lahkub lähipäevil Rapidist

Rumeenia väljaande sportbull.ro info kohaselt, mida on jaganud ka teised sealsed portaalid, on Bukaresti Rapid nõustunud Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käidi maha müüma.

Tehing peaks saama teoks lähipäevil, mis tähendab, et Rapid alustab sel laupäeval uut liigahooaega eestlaseta. Käidi uue koduklubi nime pole avaldatud, vahendab Soccernet.

Rapid müüb väidetavalt maha kaks põhimeest: lisaks Käidile ka 19-aastase poolkaitsja Rares Ilie. Viimase kohta on infot rohkem - Iliest on huvitatud Prantsusmaa kõrgliigaklubi Nice, kes on valmis lauale laduma umbes viis miljonit eurot.

Käit liitus Rapidiga jaanuaris. Ta sai poole aastaga Rumeenia kõrgliigas kirja 18 mängu (neist 17 põhikoosseisus), kaks väravat ja kolm resultatiivset söötu.

