Tartu pikendas lepinguid kolme mängijaga

Tartu Ülikool Maks & Moorits mänedžeri Robert Petersoni sõnul nähakse neis kolmes mängijas potentsiaali suuremaks panuseks. "Robin ja Patrik on meie korvpallikoolist ja Oliver on ka siin oldud aastate ning õpingutega juba "oma poisi" tiitli välja teeninud. Mul on hea meel, et saime selle kolmikuga järgmise aasta osas kokkuleppele, sest nad on hea näide, kuidas ühendada kõrgel tasemel mängimist ja õpinguid. Näeme kõigis kolmes potentsiaali tasemelt kõrgemale jõudmiseks ja loodan, et nende panus meeskonna edusse järjest kasvab," sõnas Peterson.

Robin Kivi ja Patrik Saal on Tartu Ülikooli korvpallikooli kasvandikud. 23-aastasel Kivil algab juba kaheksas hooaeg meistriliigas ning pallimängu kõrvalt omandab Kivi ka insenerikraadi. Eelmisel hooajal viskas ääremängija keskmiselt 6,7 punkti ja andis 1,8 korvisöötu. 22-aastane ja 207 cm pikkune Saal on meistriliigas mänginud kuus hooaega ja tema mullune saak oli keskmiselt 3,9 punkti ja 1,4 lauapalli mängust.

Viiendat hooaega Tartus alustav Oliver Suurorg viskas eelmisel hooajal mängus keskmiselt 7,9 punkti, noppis 2,2 lauapalli ja andis 1,5 korvisöötu. Suurorg on algaval hooajal korvpalli kõrval lõpetamas ka füsioteraapia õpinguid Tartu Ülikoolis.

Eelmise hooaja põhimängijatest on Tartul järgmiseks hooajaks leping olemas ka Märt Rosenthali ning Emmanuel Wembiga.

Peatreenerina jätkab eelmisel hooajal meeskonna karikavõidu ja Eesti meistrivõistluste finaalikohani tüürinud Nikolajs Mazurs.