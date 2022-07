USA korvpallur Vene klubiga liitumisest: korvpall on fookuses, muu laheneb

Thompkins on üks vähestest, kes pärast sõja puhkemist Ukrainas Vene klubiga lepingu sõlmis.

Liitumise suure ajendina tõi 32-aastane Thompkins välja selle, et saab lõpuks Xavi Pascuali käe all mängida ja õppida. "Ma tean, et ta on meister, ning olen valmis õppima ja võitma," ütles Thompkins Zeniti kodulehe vahendusel.

Ühtlasi teatab mängija, et ootab väga Venemaa kogemust, sest kui ta aastaid tagasi Venemaal mängis, kohtas ta imelisi inimesi ning loodab sama ka sel korral.

"Korvpall on fookuses ja kõik muu laheneb ise ajaga," lisas Thompkins.

2014/15 hooajal mängis Trey Thompkins samuti Venemaal kui esindas Nizhny Novgorodi võistkonda. Seejärel mängis ameeriklane seitse aastat Hispaanias Real Madridi eest ning nüüd naaseb Venemaale.

