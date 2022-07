Ukraina tennisist võitis hooaja pikima mängu

Ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 97.) sai venelanna Kamilla Rahhimovast jagu 6:7 (1), 6:4, 7:5, kohtumine kestis koguni kolm tundi ja 54 minutit.

Naiste senine pikim mäng sel hooajal oli kolm tundi ja 37 minutit, seejuures jäi too matš veel lõpetamata. Austraaliat esindav Daria Saville juhtis veebruaris Guadalajaras mulluse US Openi võitja Emma Raducanu vastu 5:7, 7:6 (4), 4:3, kui britt oli sunnitud vigastuse tõttu mängu pooleli jätma.

Rohkem pole üksi naiste mäng sel hooajal üle kolme ja poole tunni kestnud.

Tsurenko saab vähemalt maratonmängu järel ka pisut rohkem puhata, kuna tema teise ringi vastase selgitavad neljapäeval Kasahstani esindav Julia Putintseva (WTA 32.) ja brasiillanna Laura Pigossi (WTA 125.).

