Voolaid: Paide on Euroopas valmis ka bussi parkima

Paide Linnameeskond on UEFA Konverentsiliiga korduskohtumiseks Tbililisi Dinamo vastu Pärnus valmis. Peatreener Karel Voolaidi sõnul proovitakse 3:2 eduseisu hoida ning eesmärk on esimene edasipääs.

"Lähtepunkt on lihtne, peame hästi alustama ja nii mängima kogu mängu jooksul, mitte mõtlema seisule. Pärast seda, kui võõrsil löödud väravate reegel ära kaotati, pole sellega mõtet mängijate pead vaevata. Igaüks teab ise, mis seis on," ütles Karel Voolaid pressikonverentsil.

Esimeses mängus üllatas Paide kõiki skeptikuid ja Dinamot kogenud meeste toel. "Kogu võistkond hingas sellises rütmis ja täitis oma rolle, nii et kui keegi ütleb vana klišeena, kuidas treener tõmbas kaardipakist õiged kaardid, siis tegelikult see koosseis, kes alustas, lõi sellele väga tugeva vundamendi. Nemad osutusid algvalikus olevateks, sest olid treenerite silmis selle jaoks hetkel parimad," märkis Voolaid.

"Muidugi on alati üht-teist, mida võiks parandada ja järgmisel korral teisiti teha, et tulemus oleks veel parem. Samaga tegelevad kindlasti vastased. Olukord on üsna sama nagu enne esimest mängu, lihtsalt nüüd tunneme üksteist paremini," lisas Voolaid enne korduskohtumist.

Paide Linnameeskonna ja Tbilisi Dinamo korduskohtumine leiab aset neljapäeval Pärnu Rannastaadionil. Kohtumise avavile kõlab kell 19. Kohtumise otsepilti näitab ETV2.

Esimese eelringi võitja pääseb edasi teise eelringi, kahe kohtumise peale vähem väravaid löönud meeskonna jaoks saab eurohooaeg läbi.