Henn: oleme penaltitele tähelepanu pööranud

Tallinna FC Flora peatreener Jürgen Henn ütles enne UEFA Konverentsiliiga kordusmängu Seinäjokiga, et võõrsil mäng tuleb keeruline ning meeskond on palju tähelepanu pööranud penaltitele.

Eelmisel nädalal kodusel A le Coq Arenal Seinäjoki 1:0 alistanud FC Flora mängib korduskohtumise juba neljapäeval Soomes. Kuna kahe mängu kokkuvõttes on vaja võitja selgitada, siis on võimalik, et kordusmäng lõppeb penaltiseeriaga. Selleks peab Flora võõrsil 1:0 kaotusseisu jääma.

"Erinevus penaltiseeriate vahel treeningul ja mängus on väga suur, trennides on raske täpselt sellist olustikku ja pinget luua. Aga oleme penaltitele päris palju tähelepanu pööranud, oleme analüüsinud oma varasemaid lööke, proovinud leida mingeid mustreid," rääkis Henn mängueelsel pressikonverentsil.

Henn arvab, et korduskohtumine Soomes tuleb Florale keeruline. "Seinäjoki on kodus tugev ja tunneb end sellel väljakul võib-olla veidi mugavamalt. Nad on individuaalselt head, mõned mängijad suudavad mänge otsustada. Nad on tugevad füüsiliselt ja ohtlikud standardolukordades, nii et peame nendes hoolikad olema," ütles ta.

Henni sõnul on mõnel mängijal küll pisivigastusi, kuid suures pildis on kõik mehed neljapäevaseks kohtumiseks valikus olemas.

Esimese eelringi võitja pääseb edasi teise eelringi. Kahe kohtumise peale vähem väravaid löönud meeskonna jaoks saab eurohooaeg läbi.