Noortalent tõi Rootsile alagrupivõidu

Mängu alguses pääsesid rootslannad ehmatusega, kui videokohtunik ei määranud Rootsi kastis toimunud olukorra järel Šveitsile penaltit. Esimene poolaeg lõppes väravateta ning mõlema väravavahi jaoks oli poolaeg võrdlemisi lihtne.

Teine poolaeg algas aga sündmusterohkelt, sest 53. minutil leidsid rootslannad väravavõrgu üles, kui Rootsi staarmängija Kosovare Asllani leidis hea sööduga Fridolina Rolfö, kes palli posti kõrvalt väravasse saatis.

Rootslannade rõõm ei kestnud kaua, sest kõigest kaks minutit hiljem said jala valgeks ka Šveitsi mängijad, kui pärast Rootsi väravavahi Lindahli ebakindlat tõrjet kukub pall Šveitsi ründaja Ramona Bachmanni jalale, kes selle võrku saadab.

There were just 90 seconds between Sweden's opener and Switzerland's equaliser! #SWE 1-1 #SUI Watch on @BBCTwo , @BBCiPlayer & the @BBCSport app ⬇️ #BBCFootball #BBCEuros

68. minutil sekkub vahetusest mängu 19-aastane Rootsi noormängija Hanna Bennison. Kõigest 11 minutit hiljem suudab noormängija Rootsi esimese värava löönud Rolfö söödust palli võrku saata ning rootslannad juhtima viia.

#EFC have a potential midfield three of Bennison, Christiansen & Galli. If they can't make that work then I have serious questions.



Bennison's a damn star, this goal for #SWE only consolidates that.

