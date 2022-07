Läti hokilegend: kui praegu Venemaale mängima lähete, saavad teist orjad

Arturs Irbe andis pika intervjuu Läti väljaandele Sportacentrs, kus rõhutas, et ta ei soovi kellegi valikuid hukka mõista, kuid tahab siiralt hoiatada Venemaal mängimise eest.

Venemaa klubide kõrged palganumbrid on suur motivaator

Kuna Irbe on mänginud suure lombi taga NHL-is, siis rõhutas ta, et tema ei pidanud valikuid tehes mõtlema rahale. Küll aga tõi ta välja, et paljudele Läti mängijatele võib raha olla suur motivaator, miks Venemaal jääle minna.

Sel suvel liitus Venemaa klubiga Amur lätlane Janis Kalninš, kes on oma otsust põhjendanud sellega, et Venemaal mängimine oli õige otsus tema ja ta perekonna jaoks,

Here is why he signed in Russia: pic.twitter.com/ldHqBBjZMH — Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) July 6, 2022

"Sealsed palgad on liiga kõrged ning loogiliselt saab sellest järeldada, et selle rahaga makstakse lisaks mängimisele ka millegi muu eest. See lisa, mille eest tasu saadakse, on Venemaa reklaamimine ning Vene propagandas osalemine," ütles Irbe.

Läti väravavaht tõi välja, et üks-kaks hooaega Venemaa klubis võib olla piisav, et elu lõpuni raha pärast muretsema ei peaks. Seepärast ei tahtnud ta hukka mõista neid, kes seda valikut peas kaaluvad.

Küll aga hoiatas Irbe Venemaal toimuva eest: "Palganumber on kokkulepe paberil. Oleme viimasel ajal aga näinud, kuidas Venemaa ei austa rahvusvahelisi kokkuleppeid, siseneb iseseisvasse riiki ning tapab süütuid inimesi. Kuidas saab sellises olukorras mängija kindel olla, et tema lepingut Venemaa austab?"

Kõige rohkem muretseb Irbe mänguväliste situatsioonide pärast

"Venemaa klubides mängivad venelased on enamjaolt noored, kes mõtlevad ainult hokist ning ei ole sõjas süüdi. Küll aga võib juhtuda, et klubi ütleb, et pead vormile kinnitama Georgi lindi ning laulma Vene hümni. Võib-olla isegi tuleb publiku ees au anda puutumatule Vene armeele," ütles Irbe.

Hokilegend tõi välja, et selliseid asju võib juhtuda ning noored Läti hokimängijad, kes enamasti vaid hokile keskenduvad, ei oska selliseid situatsioone ette näha.

"Tuleb mõista, milline on inimelu väärtus praegu Venemaal. Minu arvates, kui valid praegu Venemaal mängimise, saab sinust ori," lisas Irbe. Samuti ütles ta, et kogemus näitab, et Vene süsteemi ei saa usaldada.

Irbe kiitis heaks Läti seaduse, mis keelab Läti sportlastel ja võistkondadel osaleda võistlustel Venemaal ja Valgevenes

Irbe tõi välja, et Läti teab väga hästi, mis tunne on olla osa Nõukogude Liidust, ilma oma keele, lipu ja hümnita. "Me võitleme endiselt oma rahvusliku identiteedi eest ning seepärast ei saa me olla Venemaa küsimuses kahe vahel," ütles ta.

"Mina nõustun sellega, et sportlased, kes seadust rikuvad (võistlevad Venemaal või Valgevenes), ei tohiks kunagi Läti rahvuskoondist esindada," ütles Irbe.

Sel suvel Venemaa klubiga Amur liitunud lätlane Janis Kalninš on võistkonna koduleheküljel märgitud aga venelasena.