Raphinha liitub Barcelonaga

Teadaolevalt on 25-aastase brasiillase üleminek väärt 58 mijonit eurot.

Nii Leeds United kui ka Barcelona teatasid, et on jõutud kokkuleppele ning oodatakse vaid mängija tervisekontrolli tulemusi.

Leeds Unitedi peatreerner Jesse Marsch on Raphinha üle õnnelik. "Ma loodan, et ta saab selle võimaluse, sest ma tean, et ta unistus on Barcelona eest mängida," ütles Marsch.

Kahe hooaja jooksul Leeds Unitedi särgis jooksis Raphinha väljakule 65 Inglismaa kõrgliiga mängus, lõi 17 väravat ning andis 12 väravasöötu.