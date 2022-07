Koondislane Gerli Israel liitus Pärnu Vapruse naiskonnaga

"Peale Kreekast Eestisse naasmist liitusin kohe Keila JK meeskonna treeningutega ent otsustasime koos peatreener Mark Kolkiga, et minu arengu huvides tuleks liituda meistriliiga naiskonnaga ning ühiselt otsustasime Vapruse kasuks," ütles Israel uue koduklubi kodulehe vahendusel.

"Isiklikus plaanis on peamiseks eesmärgiks lüüa palju väravaid ning kohaneda täielikult enda uue positsiooniga äärepoolikus, mida olen nüüdseks pool aastat mänginud. Loodan aidata kasvatada naiskonna võitude saldot ning kindlasti tahame neljandalt positsioonilt kõrgemale tõusta! Olen naiskonnaga treeninud nüüd mõnda aega ning usun, et olen hästi kohanenud. Naised on väga toredad ja sisekliima väga hea," lisas Israel.

Pärnu Vapruse naiskonna peatreener Anastasija Shcherbachenia on uue mängija liitumise üle õnnelik. "Hea meel, et naiskonna ründeliini asub tugevdama uus mängija. Gerli on kiire ja tehniline mängija, kellel on meie jaoks abistavaid kogemusi nii Eestis kui välismaal mängimisest," sõnas ta.

Praegu hoiab Pärnu Vapruse naiskond meistriliigas neljandat kohta.