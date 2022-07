Moldova jalgpalliklubi kogukonnajuht käis Eestis kogemusi saamas

Muidu Moldova kõrgeimas liigas palliva FC Dacia Buiucani kogukonnajuht Ivan Goncearuc külastas Eestit eesmärgiga töötada nädal aega koos Nõmme Kalju FC kogukonnajuhi Sergei Bilinskiga. Goncearuc osales nädala jooksul erinevatel klubisisestel kohtumistel, aitas korraldada Nõmme Kalju kodumängu ning külastas ka teiste Eestis tegutsevate jalgpalliklubide kodumänge.

"Eestis käisin viimati detsembris, kui osalesin UEFA korraldatud seminaril. Nädal aega Premium liiga jalgpalliklubi juures töötamine on aga täiesti teist laadi kogemus," rääkis Goncearuc.

Goncearuci sõnul on Moldova ja Eesti jalgpalliklubide igapäevases töös palju sarnasusi. "Kuigi mõlemas riigis on projekt algfaasis, on klubide kogukonnajuhid oma tegevustes sihikindlad. Töötame samade eesmärkide nimel - kasvatada fännikogukonda ning pakkuda publikule meeldejäävat mängukogemust," sõnas Goncearuc.

Goncearuciga kohtus ka Eesti kogukonnajuhtide projekti juht Sander Tuisk, kelle sõnul anti teineteisele väärt ülevaade senistest tegevustest. "Jagasime omavahel kogemusi ja ideid, kuidas projektist mõlemas riigis maksimum võtta. Lisaks kaasasime ta ka Premium liiga kogukonnajuhtide ühisüritusele. Ivani näol on kahtlemata tegemist oma ala professionaaliga," ütles Tuisk.

Eestis alustati Premium liiga klubide kogukonnajuhtide projektiga 2019. aasta alguses. Koostöö Eesti ja Moldova kogukonnajuhtide vahel algas 2020. aasta veebruaris.