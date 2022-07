Kalev/Cramo tõi meeskonda veel ühe mängija Pärnu Sadamast

BC Kalev/Cramo jätkab meeskonna komplekteerimist ning uusim liituja on on 22-aastane ja 201 cm pikkune ääremängija Artur Konontšuk, kes sõlmis meeskonnaga 1+1 lepingu.

Pärnust pärit Konontšuk esindas kodulinna meeskonda 17/18 hooajal, pärast mida liitus Tšehhi Get Better Academy korvpalliakadeemiaga. 2019. aastast mängis ta kaks hooaega USA-s NCAA ülikooliliigas meeskonnas Southern Mississippi Golden Eagles, kust pärast põlvevigastust naasis möödunud hooajal tagasi Pärnu Sadama ridadesse.

Möödunud hooajal sai Konontšuk Eesti-Läti Ühisliigas keskmiselt 25.3 mänguminutit minutit, mille jooksul tõi keskmiselt 11,9 punkti, 5,1 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu.

Konontšuk ootab väga meeskonnaga treenimist ning erinevates sarjades mängimist. Kuigi pakkumisi oli veel, otsustas noor ääremängija siiski Kalev/Cramoga liituda. "Kalev/Cramoga liitumine on minu jaoks samm järgmisele tasemele. Tunnen, et sellises professionaalses keskkonnas ja organisatsioonis arenen märgatavalt ning see on hetkel minu jaoks kõige olulisem," sõnas ta uue koduklubi pressiteate vahendusel.

Peatreener Heiko Rannula, kes tegi Artur Konontšukiga Pärnu Sadamas koostööd nii 17/18 kui ka eelmisel hooajal, kirjeldab mängumeest järgmiselt: "Arturi jaoks saab olema tähtis aasta, ta peab püsima terve ja keskenduma maksimaalselt, et uues kohas ja suuremas konkurentsis läbi lüüa. Tal on ambitsiooni ja tahtejõudu, et teha järgmine samm. Kõik teavad tema viskaja omadusi, lisaks oleks vaja ka kaitses ja palliga mängus paremaks saada," ütles Rannula.

Konontšuki näol on tegemist kuuenda mängijaga BC Kalev/Cramo nimekirjas. Tuleval hooajal kuuluvad meeskonda lisaks temale Hugo Toom, Kristjan Kitsing, Oleksandr Kovliar, Tanel Kurbas ja Taavi Jurkatamm.